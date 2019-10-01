Детские суициды посчитали в России

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Заместитель министра здравоохранения рассказал о результатах профилактики, сообщает DEITA.RU со ссылкой наРИА «ФАН».

На заседании Совета Федерации РФ была поднята тема уменьшения количества детских суицидов. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, ситуация в России не из худших.

По словам чиновника, количество детских самоубийств в России не превышает количества самоубийств среди детей и подростков в Европе и других странах мира. Уменьшение числа таких происшествий связано с проведением профилактики.

Елена Миронова

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