Двухлетний малыш лишился пальца, сообщает DEITA.RU.



В воскресенье, 7 июля, в одном из детских центров Уссурийска произошла трагедия. По словам подписчицы паблика в «Инстаграм» mark2_che, аттракцион оторвал ребенку палец.

Как говорится в сообщении, двухлетний ребенок слишком близко подошел к аттракциону - машинке. В этот момент на машинке уже катался другой ребенок, так что механизм работал.

«Механизм машинки не был огражден, и ребенок по инерции потянулся к крутящимся роликам под ней», – сообщается в паблике. Из-за этого малышу оторвало палец на руке.

По данным РИА Новости, медики не смогли спасти конечность. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Елена Миронова