Многофункциональный детский развлекательный центр “Космопорт” в парке имени Гагарина в Хабаровске планируют достроить на кредитные деньги, сообщает RosTender.info.

Компания “Центр инновационных технологий”, заказчик строящегося центра, объявила тендер по выбору банка, который предоставит кредит на продолжение работ. Согласно документации тендера, требуется 240 млн рублей, они пойдут на завершение строительства, приобретение и монтаж оборудования, а также благоустройство территории.



Заявки от кредитных организаций на участие в тендере принимаются до 7 августа, а на следующий день конкурсная комиссия назовет победителя.



Строительство центра началось в 2019 году. Он предназначен для семейного отдыха и будет включать развивающие и игровые зоны для детей дошкольного и школьного возрастов. Кроме того, в центре будут работать кафе и кинотеатр на три зала.





Источник: http://rostender.info/news/2019071502