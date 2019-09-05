Пострадал один человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения обстрелял детский сад из пневматической винтовки. По информации ГУ МВД Ленинградской области, правонарушитель живёт напротив дошкольного учреждения, откуда и вёл стрельбу.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Они установили, что мужчина совершил поступок просто из-за хулиганских побуждений.

В результате его действий пострадал мужчина. Ему же оказана медицинская помощь. Самого стрелка уже оштрафовали. Кроме того, правоохранители возбудили против него уголовное дело о хулиганстве.

Дмитрий Шевченко