Учреждение ждёт серьёзная обработка, сообщает DEITA.RU.

На официальном сайте Мариинского городского суда Кемеровской области появилось сообщение о приостановке работы одного из детских садов из-за повышенного содержания в его помещениях радиоактивного вещества.

В частности, уровень радона был превышен в игровых комнатах, медицинских и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей. По данным суда, он достиг от 218,14 до 262,34 Бк/м3. При этом норма составляет не более 200 Бк/м3.

В это же время, в холле одного из зданий уровень содержания радиоактивного вещества составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы — 851,76 Бк/м3.

Частицы радона вызывают микроожоги в лёгких, а также могут вызвать рак и негативно влияют на иммунную, кроветворную и половую функции человека.

Организацию закрыли с на 30 суток.

Дмитрий Шевченко