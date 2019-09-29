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Детский забег состоялся в столице Приморья

29 Сентябрь 2019, 11:55

детский забег

Двести мальчишек и девчонок решили принять участие в субботнем забеге Galaxy Vladivostok Marathon, сообщает DEITA.RU.

Дистанция для детского забега была длиной один километр, и не всем из участников легко далась. Некоторым юным бегунам помогли добежать до финиша ребята постарше. Вне зависимости от результата, ребята остались довольны мероприятием – на финише царило оживление, родители поздравляли маленьких спортсменов.

Директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов отметил, что активность участников в забегах становится выше, что является успехом реализации постановлений правительства России.

«Сегодня уже и дети участвуют в соревнованиях, и паралимпийцы, что для нас очень важно. Правительство поставило задачу к 2024 году - порядка 55% жителей нашей страны, нашего региона должны заниматься физической культурой и спортом. Поэтому эта тенденция к проведению массовых мероприятий у нас на территории Приморского края, города Владивостока очень правильная», - отметил Жан Кузнецов.

Помимо детского, состоялся и забег паралимпийцев – людей с ограниченными физическими возможностями, а также забеги на 5, 10, 21,1 и 42,2 километров. Несмотря на хорошую физическую подготовленность, некоторых участников ждал сюрприз на дистанции 10 км.

«Доходя до золотого моста, я ощутила, насколько он всё-таки длинный, потому что мне он казался просто бесконечным. Когда были практически у финиша, была небольшая горка, и вот она «ударила» всех – потому что все уже были уставшие», - поделилась впечатлениями Юлия.

Однако, несмотря на сложности, в следующем году участница планирует выйти на дистанцию в 21,1 км.

Софья Корф

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