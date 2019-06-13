В России могут ввести ограничение на цену детского питания при продаже в розницу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Депутат Госдумы Василия Власова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность введения предельной стоимости на стоимость детского питания в магазинах.

Как стало известно, для этого нужно поместить эту категорию в список социально значимых продуктов. Сейчас в него входит мясо, яйца, масла и другие повседневные товары.

Как считает депутат, введение данной меры может способствовать тому, что цены на детское питание могут даже начать дешеветь, что в свою очередь окажет благотворный эффект на материальном положении родителей.

Последний аргумент особенно важен, т.к. совсем недавно аналитики выявили прямую зависимость от количества детей в семье и материальным положением. Как оказалось, даже многочисленные меры социальной поддержки многодетных семей не до конца могут выправить их тяжёлое финансовое положение.

Дмитрий Шевченко