В правительстве обдумывают адресное увеличение выплат пособия по уходу за детьми полутора трех лет, сообщает DEITA.RU. Возможно, считают депутаты, будет уместно повысить пособия до суммы прожиточного минимума.

Пятьдесят рублей это слишком мало, отметил Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ. Ситуацию можно улучшить, проведя индексацию и увеличив выплаты. Что такое для небогатой или нуждающейся семьи пятьдесят рублей? А ведь большинство семей с детьми, согласно статистике, нуждающиеся. Это больше половины всех российских семей.

Министерство труда предоставило свои данные: едва ли не три четверти семей с детьми живут меньше, чем на два прожиточных минимума.

Для исправления ситуации семьям с доходом ниже определенного уровня предлагается выдавать пособие на ребенка, равное прожиточному минимуму, принятому в регионе.

Анастасия Туркова