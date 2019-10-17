Детское пособие станет оформить проще

В 2020 году в России появится современный сервис, который позволит упростить жизнь молодым родителям, сообщает DEITA.RU.

Благодаря суперсервису, получившему название «Рождение ребенка», супругам, у которых недавно родился малыш, можно будет оформить все необходимые документы очень быстро.

На сегодняшний день, чтобы оформить все документы надлежащим образом, нужно посетить государственные органы до 14 раз. При этом во время каждого визита придется заполнять различные заявления и бумаги. В общей сложности наберется 23 бумажных документа.

Все документы придется оформлять около полутора часов. И в это время не входит ожидание в очереди, а также дорога до МФЦ или ведомства и обратно.

При появлении нового сервиса родителям достаточно будет сделать пару кликов на мониторе, и все — документы оформлены, пособия начисляются. Документы будут направлены в электронном виде, а пособия будут перечислять на банковскую карту.

Екатерина Брязгунова