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Детскую поликлинику открыли после капитального ремонта в Приморье
Во вторник, 29 октября, прошла торжественная церемония открытия детского поликлинического отделения в КГБУЗ «Михайловской центральной районной больнице» после капитального ремонта, сообщает DEITA.RU.
Как рассказала агентству главный врач медицинского учреждения Лариса Никитина, средства на ремонт были выделены из краевого бюджета в рамках программы по модернизации детских поликлиник. Деньги пошли на ремонт и закупку медицинского оборудования.
«Всего из бюджета было выделено четыре миллиона рублей, основная часть которых пошла на закупку медицинского оборудования. Теперь в поликлинике появились новый аппарат УЗИ, авторефлектометр и аппарат ЭКГ. Сам ремонт обошелся почти в миллион рублей, и оставшаяся часть средств пошла на приобретение мягкой мебели и принадлежностей для игровой комнаты», - рассказала Лариса Никитина.
По ее словам, капитальный ремонт помещения не проводился с 1989 года. Были заменены дверные проемы, которые не меняли с 70-х годов, рабочие также уложили кафельную плитку, сделали открытую регистратуру, которая требуется по нацпрограме. Переоборудовали и отремонтировали три кабинета, где прием ведут врачи-педиатры. Благодаря организационным и архитектурно-планировочным решениям, удалось выделить помещения, где была организована игровая комната. Там дети смогут играть, рисовать и писать, ожидая приема у доктора.
Напомним, что ремонт медицинских учреждений в Приморье проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае». В этом же году детская поликлиника Михайловского района вошла еще и в региональную программу «Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Иван Юрьев