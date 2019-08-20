Для частных детских садов пропишут правила выделения мест детям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Правила разрабатываются в рамках госпрограммы «Развитие образования». Частным садам будут выделяться средства из бюджета – глава российского правительства Дмитрий Медведев уже подписал это постановление.

Что именно будут регламентировать правила? Они определят условия предоставления субсидий, их порядок, цели выдачи. Федеральный бюджет предоставит средства для того, чтобы дети могли попасть в частный детский сад, если им – 1,5-3 года. Также деньги выделят ИП, которые занимаются обучением детей по дошкольным программам и присматривают или ухаживают за детьми.

Минпросвещения собирается направить регионам запросы, чтобы определить их потребность в софинансировании. От регионов ведомство будет ждать списки групп, которые будут созданы, и точное количество мест в каждой из них. Ограничение по количеству мест: от двух до двенадцати.

Анастасия Туркова