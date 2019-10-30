Детям из многодетных семей установили новые льготы

Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края», сообщает DEITA.RU.

По предложению прокуратуры депутаты в первом чтении уточнили условия предоставления выплаты на приобретение автомобиля для многодетных семей. Напомним, что выплата, в размере не более 1 млн рублей, предоставляется многодетным семьям, воспитывающим шестерых и более детей, при одновременном соблюдении определенных условий, среди которых осуществление супругами (одним из них) либо родителем, не состоящим в браке, трудовой либо индивидуальной предпринимательской деятельности.

Но, поскольку могут быть объективные, не зависящие от родителей обстоятельства, препятствующие соблюдению данного условия, проект закона предлагает предусмотреть "исключения из правил". В том числе случаи, когда супруги (один из них) либо родитель, не состоящий в браке, имеют инвалидность, ухаживают за ребенком до трех лет или за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) либо за лицом (лицами), нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Рассчитывать на выплату также смогут и те, кто зарегистрирован в органах службы занятости населения в качестве безработного, а также являются пенсионерами.

Как сообщила председатель комитета Татьяна Косьяненко, ко второму чтению поступили поправки главы региона, касающиеся предоставления автомобильной выплаты, а также предусматривающие новую меру социальной поддержки многодетных семей.

Так, право на получение выплаты на приобретение автомобиля сохраняется, если в собственности членов многодетной семьи имеется грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки грузов.

Кроме того, перечень мер социальной поддержки для многодетных семей дополнен возмещением расходов на посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в размере 50 процентов от стоимости посещения, но не более 1 000 рублей в месяц на каждого ребенка. Данная мера распространяется на период с 1 сентября 2019 года.

Дмитрий Санников