Детям-сиротам облегчили получение жилья

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон о предоставлении жилья детям-сиротам, сообщает DEITA.RU.

Депутаты внесли изменения в отдельные законодательные акты в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края. Закон приводит в соответствие с федеральным законодательством порядок формирования списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.



Следующее изменение, подготовленное по просьбам муниципальных образований, касается снижения нижней границы площади приобретаемого жилого помещения. Законопроект предусматривает возможность покупать для детей-сирот квартиры площадью от 26 до 36 кв метров и от 36 кв метров и более. Поправки продиктованы ситуацией, сложившейся на рынке жилья в ряде муниципальных образований.



Кроме того, муниципальное образование сможет устанавливать рыночную стоимость квадратного метра, как для административного центра, так и для населенных пунктов вне его границ, где стоимость жилья ниже, что позволит более эффективно расходовать бюджетные средства.



Уточнения касаются также проведения капитального и текущего ремонта помещений специализированного жилищного фонда. Кроме того, законопроектом предусмотрена процедура повторного получения сертификата в случае, если заявитель не смог приобрести жилое помещение в течение шестимесячного срока действия сертификата.

Как отметила председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, комитет рассмотрел законопроект и рекомендовал принять его в трех чтениях. Депутаты регионального парламента поддержали решение комитета.

Напомним, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот в рамках госпрограммы "Развитие образования Приморского края" двинулся после принятия ряда управленческих решений. Так, полномочия по подбору жилых помещений в Приморье получили муниципалитеты. Из более чем 1,2 миллиардов рублей, заложенных в краевом бюджете на эти цели, почти миллиард распределен между муниципалитетами.

Дмитрий Санников