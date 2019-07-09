Порядок обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей, признали нуждающимся в изменениях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".



Член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Марина Беспалова предложила увеличить субсидию на съём жилья для детей-сирот.



По её словам, в регионах скопились большие очереди на получение постоянного жилья от государства для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Для того, чтобы такие сироты могли спокойно дождаться своей очереди и квартиры, необходимо, по мнению депутата, давать им больше денег на аренду временного жилья.

Сейчас, по данным Беспаловой, им компенсируют лишь 4 тысячи на съём квартиры. Этого недостаточно. Причём эта сумма не менялась с 2015 года.

По задумке депутата, компенсация съёма жилья должна составлять среднее значение по стоимости аренды квадратного метра в каждом отдельном муниципальном образовании.

Беспалова также сообщила, что подготовит предложения в правительство по формированию областного бюджета на период 2020-2022 годов с учётом повышенной субсидии для детей-сирот.

Дмитрий Шевченко