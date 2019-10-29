Детям запретили продавать комиксы

С 29 октября российские дети не смогут самостоятельно покупать или брать из библиотек продукцию, содержащую в себе сцены табакокурения и употребления других запрещенных веществ, распития алкоголя, азартных игр, а также «оправдывающую допустимость насилия или жестокости». Таким образом под правительственный запрет попадаются почти все комиксы, манга, многие книги для подростков о супер-героях. Об этом сообщает DEITA.RU.

В пояснительной записке к поправкам к действующему закону, призванному защищать детей от вредоносной информации, говорится, что указанные сведения вызывают в неокрепших умах несовершеннолетних непреодолимое желание повторить все увиденные сцены, а потому было принято решение запретить подобную продукцию для распространения среди детей.

В документе оговаривается, что вместе с запретом на демонстрацию несовершеннолетним изображений или художественного описания сцен сексуального насилия и проституции, авторы законопроекта наложили табу на чтение детьми книг и другой печатной продукции, в которых демонстрируются бродяги и попрошайки. Напомним, что под несовершеннолетними понимаются как трехлетние воспитанники детских садов, так и семнадцатилетние выпускники школ.

Организаторам театральных постановок, концертов и показов кинофильмов придется запрашивать у посетителей документ удостоверяющий личность, чтобы не допустить присутствие несовершеннолетних на мероприятиях, где могут быть продемонстрированы указанные сцены.

Отмечается, что «запретная» печатная продукция будет отпускаться продавцами книжных магазинов и библиотекарями тоже только после доказательства россиянами своего совершеннолетия.

«Перечень документов уже проектируется. Помимо паспорта, в него могут быть включены водительские права, военный билет и ряд других документов, в которых будет прописан возраст владельца», - заявили в Минкультуры.

Компьютерные игры, ролики в интернете и сериалы также подходят под указанный запрет. Для удобства идентификации, вся запрещенная продукция и афиши будут маркироваться специальным предупреждающим знаком «18+».

Неизвестно, собирается ли правительство выпускать перечень запретных для детей книг и фильмов, но ряд учреждений, так или иначе связанных с несовершеннолетними россиянами, уже получили негласную команду изъять из фондов продукции категории «18+». Книжным магазинам тоже придется убрать комиксы, книги и диски в дальний угол, если их точки продажи находятся на расстоянии менее ста метров от детских учреждений.

Екатерина Цой