Пожилая жительница Хабаровского края, которая раньше была мясником, убила и расчленила нескольких человек. За ее голос местные звали ее «Сонькой сипатой», сообщает DEITA.RU.



В деле 80-летней жительницы Хабаровского края, которую задержали по подозрению в убийстве, появились новые эпизоды. Женщина призналась еще в двух убийствах.

Как пишет «Газета.ру», первое убийство бабушка совершила в 2005 году. Тогда она убила 8-летнюю девочку: ее труп нашли сразу, но убийцу так и не установили. В ходе допросов 15 лет спустя женщина рассказала, что ребенок был ее соседкой и постоянно мешал играми и беготней. 14 декабря нервы женщины сдали, и она убила ребенка.

Следующее убийство произошло в 2013 году. Тогда бабушка убила свою подругу. Женщина жила прямо под ней и решила продать квартиру. Убийца пригласила соседку переночевать и убила.

Последний эпизод произошел в этом году - за него бабушку и взяли. У теплотрассы люди нашли отрубленную руку. Возле дома, в котором жила пенсионерка, в мусорных баках нашли останки человека. Убитым оказался местный дворник. Следы крови, нож и пилу нашли в квартире бабушки.

«Преступница работала мясником на свиноферме. Внутренности мужчины нашли в ее холодильнике, а кости бабушка решила выбросить. Но собаки учуяли запах крови и растащили все содержимое по улицам», – рассказал изданию DVHab источник в полиции.

Елена Миронова