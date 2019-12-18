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«Девочка или мальчик» - горожанку обманули в интернете
Жительница Владивостока опубликовала жалобу на то, что ей продали кота. Точнее, обещание породистого кота, сообщает DEITA.RU.
Так, в одном из городских пабликов девушка рассказала, как перевела некому лицу 10 тысяч рублей – якобы на покупку бенгальского котенка. После этого «продавец» просто перестала выходить на связь, заблокировав котолюбительницу.
В целом, комментаторы скептично отнеслись к идее покупки животного «вслепую». Многих насторожила и сумма – слишком скромная для стоимости породистого кота, и слишком большая, чтобы отдать ее просто так.
«Подбери с улицы. И добро сделаешь, и бесплатно».
«Согласно, столько красавцев бегает – еще и круче бенгалов».
«Бенгал за 10 тысяч руб? Наверное нужно было уже на этой цифре задуматься...»
«Как можно покупать животное, даже не видя его лично? Надо же познакомиться, потрогать его – вдруг, не понравится, или вы ему не понравитесь».
Напомним, подобные продажи «миражных» животных – не редкость. Не так давно жительница Камчатки «купила» щенка шпица, заранее отдав продавцу 25 тысяч рублей. После чего, по классической схеме, продавец просто перестала выходить на связь.