Девочка на переходе поссорила приморцев

В комментариях к видеоролику разразился настоящий спор о ПДД, сообщает DEITA.RU.



В соцсети «Инстаграм» появилось видео, которое поссорило пользователей. Его разместили в паблике mark_2che.

На видео – данные с видеорегистратора жителя Уссурийска. Мужчина показал, как девочка-подросток переходит дорогу 2 дня подряд: даже не смотрит по сторонам. Автор видео попросил родителей объяснить своим детям правила дорожного движения.

Не все приморцы согласились с водителем:

«Сегодня такую же девочку чуть не сбила на Чичерина, возле новостроек. Родителей призываю, что надо учить, как переходить и где. Так моя девка, вообще просто через дорогу бежала»

«Пешеход умирая на пешеходном переходе помни, ты был прав»

«Девочка танк конечно надо смотреть по сторонам»

«В шары надо за рулем меньше долбиться и перед любым нерегулированным пешеходным переходом возле школ скидывай скорость, независимо есть там дети или нет».

Елена Миронова