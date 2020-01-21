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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Девочка упала в открытый люк во Владивостоке

люк, колодец

В падении подростку удалось ухватиться за край колодца, сообщает DEITA.RU.

Информация об инциденте появилась в инстаграм-группе dpskontrol125rus. Видео колодца без крышки прислал отец пострадавшей по горячим следам – съемка велась на месте происшествия.

Опасный для жизни люк находится около супермаркета Ok! на ул. Нейбута, 31. Во время падения рядом с девочкой находились ее родители.

«Хорошо, рядом был, вытащил – зацепилась, на руках удержалась, спортсменка», – говорит отец.

В комментариях под публикацией отметилась и мать подростка. Она сообщила, что с дочерью все в порядке. Но узнать, кто отвечает за незакрытое отверстие в земле, ей не удалось.

«Позвонила где-то по десяти номерам. Ответ один: это не наш люк. После инцидента муж сразу заехал в УК в 33доме. Они сказали, что их дома и палисадники. Пришлось звонить в диспетчерскую администрации», – пишет женщина.

В 16.30 появился комментарий, что люк уже на месте.

Наталия Лебедева

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