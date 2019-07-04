Другие дети стояли и смотрели, сообщает DEITA.RU.



Очередная школьная драка произошла в Красноармейском районе Приморья. В потасовке участвовали трое: одна девочка избивала двух других.

Как сообщает Newsbox24.tv, между нападавшей и пострадавшими за несколько дней до драки произошел словесный конфликт. Девочка предложила встретиться, чтобы все обсудить. Но на «стрелку» она приехала не для того, чтобы поговорить.

Девочку привез темный микроавтобус. Она вышла из него и набросилась на одну из своих жертв. Повалила на землю и долго избивала. Школьница просила перестать, но нападавшая не останавливалась.

По записям с камер видеонаблюдения видно, что за дракой наблюдало порядка десяти подростков, но ни один из них даже не попытался заступиться. Когда нападавшая отпустила первую девочку, то бросилась на вторую. Также избила ее руками и ударила коленом в живот.

По неподтвержденным данным, нападавшей оказалась дочь директора школы в том самом селе, где и произошла драка. В микроавтобусе на разборку приехала и ее старшая сестра. Мать агрессора, директор школы, якобы приходила к родителям пострадавших подростков. Она заявила, что ее дочь была права.

Также сообщается, что после драки директор окликала нецензурными словами одну из пострадавших, когда проезжала мимо нее на машине.

Помимо заявлений в полицию родители избитых школьниц написали жалобы в департамент образования края и районную прокуратуру.

Елена Миронова