Новости
Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы
17 Ноябрь 2019, 12:59
Праворульные авто могут запретить в декабре
17 Ноябрь 2019, 12:29
«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети
17 Ноябрь 2019, 11:59
Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании
17 Ноябрь 2019, 11:29
Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое
17 Ноябрь 2019, 10:59
Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе
17 Ноябрь 2019, 10:29
Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
17 Ноябрь 2019, 09:59
Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток
17 Ноябрь 2019, 09:15
Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе
Родители учеников одной из школ Приморского края пожаловались на нечеловеческие условия в раздевалке при спортзале, сообщает DEITA.RU. Фотографии соответствующего содержания опубликовал паблик в Instagram.
По словам родителей, в седьмой школе села Чкаловского Спасского района в женской раздевалке нет батарей, из-за чего очень холодно и девочки не могут нормально переодеваться, чтобы посетить урок физкультуры.
«Школа не решает эту проблему больше двух лет», — жалуются родители.
Стоит отметить, что проблема образования в России назрела давно. Его качество оставляет желать лучшего, а на то, как кормят ребят в детских садах и школах, разве что ленивый не пожаловался в прокуратуру. Так, о грубейших нарушениях в детсаду Владивостока даже сняли ролик и выложили в сеть. Работники пищеблока мало того, что работали в антисанитарных условиях, так они еще и были пьяны.
Екатерина Брязгунова