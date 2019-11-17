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Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе

Школа, Мурманск, образование

Родители учеников одной из школ Приморского края пожаловались на нечеловеческие условия в раздевалке при спортзале, сообщает DEITA.RU. Фотографии соответствующего содержания опубликовал паблик в Instagram.

По словам родителей, в седьмой школе села Чкаловского Спасского района в женской раздевалке нет батарей, из-за чего очень холодно и девочки не могут нормально переодеваться, чтобы посетить урок физкультуры.

«Школа не решает эту проблему больше двух лет», — жалуются родители.

Стоит отметить, что проблема образования в России назрела давно. Его качество оставляет желать лучшего, а на то, как кормят ребят в детских садах и школах, разве что ленивый не пожаловался в прокуратуру. Так, о грубейших нарушениях в детсаду Владивостока даже сняли ролик и выложили в сеть. Работники пищеблока мало того, что работали в антисанитарных условиях, так они еще и были пьяны.

Екатерина Брязгунова

фото

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