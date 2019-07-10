Президент России показал себя настоящим джентльменом, сообщает DEITA.RU.



9 июля президент России Владимир Путин был в Екатеринбурге. Там глава государства принимал участие в заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Кроме того, он посетил Екатеринбургский университет.

Казус произошел, когда кортеж президента собирался отъехать от здания университета. Девушка буквально кинулась на машину главы государства, пишет «Коммерсантъ». От удара девушка упала. На помощь пострадавшей поспешил сам Владимир Путин. Он вышел из машины и помог упавшей подняться.

Правда, девушка не успела задать президенту вопрос: его сразу окружили другие жители Екатеринбурга со своими вопросами.

Елена Миронова