Новости
Известно, где любят отдыхать россияне
29 Декабрь 2019, 02:15
Об отличительной черте Путина рассказал его коллега
29 Декабрь 2019, 01:15
Роспотребнадзор рассказал об опасной косметике
29 Декабрь 2019, 00:15
Стало ясно, кто и за сколько закажет Деда Мороза
28 Декабрь 2019, 23:15
Девушка погибла во время сдачи ГТО
28 Декабрь 2019, 22:15
«Первый небоскреб» превратил иномарку в груду металлолома
28 Декабрь 2019, 20:47
Почему российские водители отказываются от СТО
28 Декабрь 2019, 20:15
Водка рекой: Тайну пенсионерок - миллионеров раскрыли силовики
28 Декабрь 2019, 19:45
Девушка погибла во время сдачи ГТО
В Воскресенске несовершеннолетняя умерла после того, как сдала нормы ГТО по плаванию, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», 17-летней россиянке стало плохо во время заплыва. Она потеряла сознание. Девушку быстро вытащили из воды, и оперативно оказали медпомощь. К сожалению, спасти подростка не удалось.
Одной из причины смерти называют острую сердечную недостаточность.
Позже друзья погибшей рассказали, что девушка никогда не жаловалась на недомогания и занималась легкой атлетикой. Подруга спортсменки рассказала о том, что той было сложно совмещать учебу и тренировки из-за больших школьных нагрузок. Девушка планировала стать медиком.
Напомним, случаи гибели детей во время занятий спортом даже в рамках школьных нормативов происходят в России. Так, 14-летний москвич погиб во время урока физкультуры, который проходил на открытом воздухе. Ранее при схожих обстоятельствах умерла подросток из Москвы. Гибель 10-летнего мальчика во время пробежки на физкультуре потрясла весь Красноярск два года назад.
Александра Маслова