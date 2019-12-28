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Девушка погибла во время сдачи ГТО

ГТО

В Воскресенске несовершеннолетняя умерла после того, как сдала нормы ГТО по плаванию, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», 17-летней россиянке стало плохо во время заплыва. Она потеряла сознание. Девушку быстро вытащили из воды, и оперативно оказали медпомощь. К сожалению, спасти подростка не удалось.

Одной из причины смерти называют острую сердечную недостаточность.

Позже друзья погибшей рассказали, что девушка никогда не жаловалась на недомогания и занималась легкой атлетикой. Подруга спортсменки рассказала о том, что той было сложно совмещать учебу и тренировки из-за больших школьных нагрузок. Девушка планировала стать медиком.

Напомним, случаи гибели детей во время занятий спортом даже в рамках школьных нормативов происходят в России. Так, 14-летний москвич погиб во время урока физкультуры, который проходил на открытом воздухе. Ранее при схожих обстоятельствах умерла подросток из Москвы. Гибель 10-летнего мальчика во время пробежки на физкультуре потрясла весь Красноярск два года назад.

Александра Маслова

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