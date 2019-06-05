Девушка угнала у случайного знакомого автомобиль за шесть миллионов рублей, сообщает DEITA.RU. Рассказали о ситуации в МВД России по Забайкальскому краю.

В Чите местная жительница угнала Mercedes с шестимиллионной стоимостью после распития алкоголя в компании хозяина машины. Мужчина обратился в полицию, и приехавшие стражи правопорядка обнаружили следующее: не только автомобиля, припаркованного у дома, лишился потерпевший, но и золотых украшений. В салоне угнанной машины, к слову, находились три сотовых и три десятка тысяч рублей.

По словам потерпевшего, он познакомился с девушкой, пригласил ее домой и предложил выпить, после чего уснул. На утро он проснулся без части имущества.

Угонщицей оказалась пьяная на тот момент местная жительница двадцати одного года, которая пыталась уехать домой и попросила случайного прохожего довезти ее до дома. Утром она перегнала украденное авто в поле за городом.

Автомобиль потерпевшему возвращен исправным, а вот ценности вернуть только предстоит. В отношении злоумышленницы заведено уголовное дело.

Анастасия Туркова