Приятель подруги «обчистил» квартиру 23-летней отпускницы, сообщили DEITA.RU в ОМВД России по городу Уссурийску.

Вернувшись от отпуска, 23-летняя жительница Уссурийска обнаружила отсутствие золотых украшений, парфюмерии, а также мелкой бытовой техники. Причиненный ущерб составил более 46 тысяч рублей.

Отправившись в отпуск, девушка доверила присматривать за квартирой своей подруге, оставив ей ключи. Подруга, имея под рукой временно свободную жилплощадь, использовала ее, заселившись с приятелем. 26-летний ранее судимый житель села Дубовый ключ признался в совершении кражи. Он рассказал полицейским, что проживая в течение месяца в квартире, совершал кражи имущества хозяйки, которыми распоряжался по личному усмотрению.

Похищенное имущество частично изъято и возвращено потерпевшей. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Санников