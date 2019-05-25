За повреждение дорожных сооружений и невыполнение требования ПДД уступить дорогу будет привлечена виновница автоаварии, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.





Как рассказали госавтоинспекторы, автоавария произошла 24 мая в районе дома 21 по улице Анны Щетининой. 25-летняя женщина - водитель автомобиля Сузуки Эскудо, выезжая с парковки торгового центра, не предоставила преимущества в движении внедорожнику Тойота Ленд Крузер, в результате совершила с ним столкновение. После удара Тойота, повредив леерные ограждения, съехала с проезжей части и скатилась вниз по косогору.





Прибывшие на место ДТП врачи скорой медицинской помощи осмотрели участников автоаварии. Серьезных повреждений у них не обнаружено. От медицинской помощи водители транспортных средств отказались.

В отношении автомобилистки, спровоцировавшей ДТП, составлен административный материал за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. Кроме того, девушка-водитель будет привлечена к ответственности за повреждение дорожных сооружений.

Дмитрий Санников