Как на дорогах "разводят" зазевавшихся автомобилистов, рассказывает DEITA.RU.

Редкий мужчина, преимущественно находящийся за рулём без жены и детей, сможет проехать мимо обворожительных девушек, недвусмысленно просящих о помощи не обочине дороги.

В ходе диалога благородного рыцаря, решившего прийти на помощь и малограмотных в техническом устройстве автомобиля девушек, выясняется, что поломка их машины не подразумевает ремонта прямо на месте, а требует вызова эвакуатора.

Но вот незадача - у девчат как на зло с собою совсем нет денег. Именно по этой причине они не могут себе позволить вызвать автомобиль, которых заберёт их поломанного друга. Естественно, что нужную сумму они предлагают дать тому самому водителю, который откликнулся им помочь.

Далее мужчина даёт этим девушкам деньги, которые они даже могут пообещать вернуть переводом на банковскую карту. В отдельных случаях они, что называется, для вида, записывают номер "пластика".

Как только такой благородный помощник отдаёт им свои кровные две-три тысячи рублей, девушкам он уже становится не интересен. Всё, что они в этот момент хотят - это чтобы уже заплативший или "разведённый" мужчина уехал и они могли поймать "на живца" очередного пройдоху.

Такой "развод" очень лёгок в исполнении и даже не выглядит, как мошенничество, ведь девушкам дают деньги добровольно, да и к тому же никто не сможет проверить степень аварийности машины, чтобы понять действительно ли им требуется вызов эвакуатора или авто на ходу.

Будьте внимательны на дорогах и не становитесь жертвой обмана. Тем более, что на российских дорогах есть за что лишиться своих кровных денег. Например, за отсутствие светоотражающего жилета в тёмное время суток.