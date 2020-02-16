Девушку с сайта знакомств нашли по отпечаткам пальцев

Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность подозреваемой в квартирной краже в Уссурийске, сообщили ИА DEITA.RU в УМВД по Приморскому краю.

Как оказалось, 23-летний парень познакомился с девушкой в Интернете. Пригласил ее к себе домой, лег спать, а после ее ухода обнаружил пропажу сотового телефона и денег. Сумма причиненного ущерба составила более 11 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевших и возможных очевидцев. В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял отпечатки пальцев рук. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленницы.

По подозрению в совершении кражи задержана ранее судимая за имущественное преступление 20-летняя жительница села Борисовка.

В отделе полиции девушка дала признательные показания, пояснив, что похищенным имуществом успела распорядиться по своему усмотрению.

Санкция статьи за кражу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.