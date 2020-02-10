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6 Декабрь 2019, 18:15

Девушку сбросили с моста на Алтае

полиция, менты

Пострадавшей чудом удалось выжить

24-летнюю жительницу Алтайсокого края Тальменского района сбросили с железнодорожного моста ее знакомые, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает ЛУ МВД на транспорте Алтая, девушку в тяжелом состоянии нашел один из местных жителей – он вызвал скорую и полицию. Пострадавшая чудом выжила – у нее многочисленные ушибы и переломы, а также признаки обморожения.

Полиция установила, что зверство совершили молодые жители поселка Тальменка – знакомый пострадавшей и его приятель – 20 и 18 лет соответственно. Отмечается, что злоумышленники хитростью заманили пострадавшую на мост, а потом скинули оттуда.

Сейчас они задержаны и находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство. 

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