Девять человек погибли и десятки оказались ранеными в результате стрельбы возле бара в городе Дейтон, расположенном в штате Огайо (США), сообщает DEITA.RU. По имеющейся информации, стрельба началась около часа ночи в воскресенье, 4 августа.

Как пишет BBC NEWS, пострадавших граждан, а их по меньшей мере 16 человек, отвозят в ближайшие больницы.

Как рассказал руководитель департамента местного отделения полиции Мэтт Карпер, прибывшие на вызов стражи порядка застрелили стрелка. Он стал десятым погибшим в перестрелке.

Напомним, днем ранее перестрелка произошла в торговом центре штата Техас. В ней погибли 19 человек, позднее появились данные о 20 жертвах трагедии. Еще 40 человек доставлены в больницы.

Екатерина Брязгунова