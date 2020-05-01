Девятиклассников могут аттестовать по итоговым оценкам

Несмотря на то, что окончательное решение ещё не вынесено, в Министерстве просвещения РФ активно обсуждают возможность аттестации учеников 9 классов по итоговым оценкам, сообщает ИА DEITA.RU.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в текущем году аттестация девятых классов может пройти по другому сценарию, пишет «Тасс». Так, основной государственный экзамен (ОГЭ) может быть проведён лишь по двум предметам, не включая экзамен по выбору. Иной вариант развития ситуации предполагает, что итоговая аттестация может проведена исходя из итоговых оценок.

Сергей Кравцов отметил, что на текущий момент ничего точно не утверждено, однако после обсуждения с педагогами, а также с российскими регионами, будет вынесено окончательное решение.

Начало проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) переносится на 8 июня.

Сергей Кравцов отметил и возможность применения телевизионных уроков, в особенности в поселениях, где отсутствует Интернет. Подобная мера может остаться и после снятия ограничительных мер.

Традиционные летние лагеря при школах могут быть организованы и в текущем году, отметил министр, однако окончательно решение по срокам может быть принято только по прошествии майских праздников.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о сроках завершения текущего учебного года. Ученики с первого по восьмой класс закончат учиться к середине мая, десятиклассники – 30 мая, а выпускные классы – 9 и 11 завершат обучение 5 июня. При этом каждому региону России дана свобода самостоятельно выбирать сроки завершения учебного года.