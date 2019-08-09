Фитнес-центры перейдут на законное положение с 13 августа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Фитнес-индустрия официально станет платформой для спортивного развития россиян и поддержания здорового образа жизни. Пункты постановления регулируют оказание услуг. Руководство фитнес-центров должно предоставить клиентам для занятий удобные помещения. Фитнес-тренеры, которые работают в центрах, должны быть квалифицированными сотрудниками, иметь достаточную теоретическую и практическую базу знаний для успешного оказания услуг. Зачастую к хирургам на приём попадают люди, которых обучал неквалифицированный тренер. Неправильно рассчитав нагрузку, тренер способствует получению травм у своего клиента – от растяжений до более серьёзных недугов. Систематическое повышение квалификации сотрудников позволит избежать неприятных ситуаций.

Помимо этого, фитнес-центры должны будут предоставлять данные о своей работе для российских статистических исследований. В целом, фитнес-индустрия должна работать в соответствии с тремя основными положениями – быть доступной, безопасной, и ориентированной на физическое развитие россиян.

Софья Корф