Вместо крови на сахар можно будет сдать пот, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Как говорят химики Московского государственного университета, уровень глюкозы можно отследить и по анализу пота тоже.

Диабетом страдает едва ли не пять процентов всего население России, и они вынуждены брать у себя кровь по нескольку раз в день для экспресс-анализа. Им можно облегчить задачу, заменив кровь на пот при измерениях. Такая процедура будет менее неприятной.

На кафедре аналитической химии уже разрабатывают для этой цели особый биосенсор с модифицированным платиновым электродом. Он прошел начальные испытания, эксперименты с ним продолжаются.

Анастасия Туркова