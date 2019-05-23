В столице ДФО завершила работу ежегодная конференция «Бизнес у моря», сообщает DEITA.RU.

Предприниматели обращались к Олегу Кожемяко не только как к губернатору Приморья, но и как к руководителю рабочей группы Госсовета по туризму и спорту.

Как известно, в Приморье стремительно развивается внутренний и международный туризм. Отдаленность региона от европейской части России делает особенно актуальным вопросы перевозок. Авиасообщение традиционно привлекает тех, кто, например, хочет за девять часов переместиться из столицы страны в главный город Дальнего Востока. И один из первых вопросов прозвучал именно на эту тему.

«В этом году Приморье ворвалось уже в «десятку» самых посещаемых регионов России, - отметил представитель компании «Билетур», которая является уполномоченным агентом авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и других. - Исторически сложилось, что практически единственным авиаперевозчиком из западной части России на Дальний Восток, в частности, в Приморье, является компания «Аэрофлот», с которой просим помочь наладить диалог», - сказал выступающий. По его мнению, это особенно важно в преддверии сезона отпусков и летних каникул, когда число пассажиров значительно увеличивается.

Отметим, что частный вопрос затронул большой пласт транспортной доступности края с центральными регионами страны (в том числе и ценовой политики). По мнению выступающего, «плоские тарифы» для края остаются актуальными.

Губернатор ответил, что государство очень четко следит за плоским тарифом и обязательствами перед дальневосточниками, так как авиаперевозчик взял на себя обязательства обеспечить транспортную доступность Дальнего Востока и ограничил максимальный сбор, установив его размером в 1 рубль за одно место (то есть с каждого проданного билета).

В самой авиакомпании «Аэрофлот», как пояснили на встрече специалисты администрации края, это ограничение компенсируется за счет других, более прибыльных авиа-направлений. Это объясняется тем, что доступность билетов для дальневосточников является для компании приоритетом. В свою очередь операторы (продавцы билетов) также могут компенсировать свои затраты за счет других направлений. В любом случае вопросы транспортной доступности не останутся без внимания.

Также на встрече прозвучал вопрос, актуальный для сельскохозяйственных предприятий региона. Это сертификация по международным стандартам приморских товаров, которые идут на эскорт, в частности, речь шла о поставках в Республику Корея.

«Для того, чтобы заниматься данной деятельностью, нам необходимо было пройти аккредитацию, - рассказала представитель компании Виктория Изместьева, - мы ее прошли, только вместо положенных трех месяцев процедура затянулась почти на год», - сказала представитель компании и добавила, что в крае многие не могут провести все необходимые исследования и для этого необходима ветеринарная лаборатория. По мнению спикера, открыть лабораторию можно на базе ДВФУ, где есть необходимое оборудование и штат.

На это предложение специалисты пояснили, что ветеринарная лаборатория, которая работает на базе университета, также требует дополнительных финансовых вложений, в том числе непосредственно для оформления самого документа - международного сертификата (необходимо обучить штат). А имеющееся в настоящий момент оборудование не позволяет проводить весь спектр исследований, который нужен всем представителям сельскохозяйственного бизнеса.

«Подобная лаборатория нужна, - отметил Олег Кожемяко, - к нам уже не раз обращались сельхозпроизводители. И если создавать лабораторию, то важно, чтобы был полный комплекс необходимых исследований», - отметил Олег Кожемяко. Он также добавил, что в этом направлении краевые власти будут работать.

Напомним, ежегодная краевая конференция предпринимателей «Бизнес у моря» прошла сегодня, 22 мая, в администрации Приморья. Ключевые темы конференции – диалог бизнеса и власти, развитие малого и среднего бизнеса в Приморье. Предприниматели также узнали о существующих и новых мерах господдержки.

Инна Эстрина