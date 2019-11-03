Диетолог Минздрава сказал, как правильно питаться

Консервы рекомендуется отложить до зимы, сообщает DEITA.RU.



Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал россиянам рекомендации по правильному питанию осенью. Об этом сообщает РБК.

По словам диетолога, сейчас необходимо как можно больше есть овощей и фруктов, оставшихся с начала сезона. При этом консервы пока трогать не стоит – лучше оставить их до зимы.

Еще одна рекомендация от диетолога – не переедать. Эксперт напомнил о необходимости считать калории и питаться в соответствии с энергозатратами организма. Например, женщинам, работающим в офисе, надо не более 1800 калорий, а мужчинам – не более 2000.

Елена Миронова