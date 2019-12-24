Новости
Дату снегопада озвучили синоптики
24 Декабрь 2019, 08:15
Страшной стаей занялся Следком
24 Декабрь 2019, 07:45
Холодной воды не будет по этим адресам
24 Декабрь 2019, 07:15
Синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник
24 Декабрь 2019, 06:30
Диетолог не советует этим людям пить минералку
24 Декабрь 2019, 05:45
Назначение Волочковой губернатором прокомментировали
24 Декабрь 2019, 05:00
Бетономешалка улетела в реку
24 Декабрь 2019, 04:15
Водителям сказали, как понять, что с двигателем без сервиса
24 Декабрь 2019, 03:30
Диетолог не советует этим людям пить минералку
Популярная вода может навредить здоровью, сообщает DEITA.RU.
Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян: с осторожностью относиться к употреблению минеральной воды. Как пишет РИА «ФАН», в некоторых случаях минералка может навредить.
По словам диетолога, минеральную воду принято делить на столовую и лечебную. Так вот, лечебную без показаний врача лучше не употреблять вовсе. А столовую совершенно точно нельзя пить людям с язвой, гастритом и другими проблемами с ЖКТ. Из-за газов воспаления могут ухудшиться.
Елена Миронова
Читайте также:
«Ешьте на здоровье»: просрочку в супермаркете продают за деньги
Врачи сказали, что нужно есть зимой
Врач сказал, что опасно делать по выходным
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...