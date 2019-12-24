Диетолог не советует этим людям пить минералку

Популярная вода может навредить здоровью, сообщает DEITA.RU.



Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян: с осторожностью относиться к употреблению минеральной воды. Как пишет РИА «ФАН», в некоторых случаях минералка может навредить.

По словам диетолога, минеральную воду принято делить на столовую и лечебную. Так вот, лечебную без показаний врача лучше не употреблять вовсе. А столовую совершенно точно нельзя пить людям с язвой, гастритом и другими проблемами с ЖКТ. Из-за газов воспаления могут ухудшиться.

Елена Миронова