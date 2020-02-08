Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни

Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую. Как правильно питаться и как выявить болезнь вовремя, рассказал врач-диетолог, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на эксперта – основными факторами болезни является повышенное ожирение, диабет и высокий уровень холестерина. Также на развитие болезни влияет злоупотребление алкоголем.

На первых стадиях болезнь может проявляться в виде вздутия живота. Лучше начать лечение своевременно, пока болезнь не превратилась в цирроз или фиброз.

Диетологи рекомендуют больше физических нагрузок, а также есть поменьше мучного, сладкого и исключить из рациона алкоголь.