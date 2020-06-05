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Диетологи нашли связь между меню, сном и ожирением
Многие вещи не стоит есть перед сном
Испанские диетологи выяснили, что ужин не должен включать ряд продуктов, иначе пострадает здоровый сон, сообщает ИА DEITA.RU.
Желательно разнести во времени последний прием пищи и сон, иначе может вовсе пропасть необходимая для отдыха фаза глубокого сна. А люди, которые недосыпают, в течение дня обычно более калорийно питаются, что ведет к ожирению, пишет РИА «Новости».
У «запрещенных» для вечернего употребления продуктов есть свои недостатки: брокколи, обычная и цветная капуста слишком долго перевариваются, как и мясо птицы. Острая пища и томатный соус могут повредить уровню кислотности, алкоголь станет помехой для достижения фазы быстрого сна. А кофе и темный шоколад могут и вовсе помешать заснуть.