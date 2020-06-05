Диетологи нашли связь между меню, сном и ожирением

Испанские диетологи выяснили, что ужин не должен включать ряд продуктов, иначе пострадает здоровый сон, сообщает ИА DEITA.RU.

Желательно разнести во времени последний прием пищи и сон, иначе может вовсе пропасть необходимая для отдыха фаза глубокого сна. А люди, которые недосыпают, в течение дня обычно более калорийно питаются, что ведет к ожирению, пишет РИА «Новости».

У «запрещенных» для вечернего употребления продуктов есть свои недостатки: брокколи, обычная и цветная капуста слишком долго перевариваются, как и мясо птицы. Острая пища и томатный соус могут повредить уровню кислотности, алкоголь станет помехой для достижения фазы быстрого сна. А кофе и темный шоколад могут и вовсе помешать заснуть.