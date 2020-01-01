Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Диетологи рассказали, что надо поставить на стол 1 января
Новый Год – время, когда даже многие приверженцы правильного питания дают себе своеобразный «читмил», чтобы побаловать себя традиционными салатами и деликатесами. Как насладиться праздничным столом и не поправиться – в материале DEITA.RU.
Представитель Минздрава отмечает, что отказываться от любимых блюд из-за калорийности не стоит. Главное – выбирать натуральные ингредиенты и есть умеренно. Предпочтение в меню следует отдать овощам и фруктам.
Кроме того, врач отметила, что салаты 1 января лучше доесть в обед. А вечером неплохо бы прогуляться – чтобы устроить разгрузку. Если за праздником вы переели – диетологи советуют поужинать в первый день года кашей, кефиром или легким бульоном.
Александра Маслова