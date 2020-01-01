Диетологи рассказали, что надо поставить на стол 1 января

Новый Год – время, когда даже многие приверженцы правильного питания дают себе своеобразный «читмил», чтобы побаловать себя традиционными салатами и деликатесами. Как насладиться праздничным столом и не поправиться – в материале DEITA.RU.

Представитель Минздрава отмечает, что отказываться от любимых блюд из-за калорийности не стоит. Главное – выбирать натуральные ингредиенты и есть умеренно. Предпочтение в меню следует отдать овощам и фруктам.

Кроме того, врач отметила, что салаты 1 января лучше доесть в обед. А вечером неплохо бы прогуляться – чтобы устроить разгрузку. Если за праздником вы переели – диетологи советуют поужинать в первый день года кашей, кефиром или легким бульоном.

Александра Маслова