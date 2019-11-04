Диетологи рассказали о пользе сна

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Диетологи портала  FoodNews составили алгоритм для людей, которые хотят похудеть, но не имеют времени на спорт, сообщает DEITA.RU.

Так, специалисты рекомендуют налегать на белок: бобовые, курица, рыба, мясо и мясная продукция.

«Обязательно надо отказаться от сладких напитков: газировки, энергетиков, магазинных соков и тому подобного», - отмечают диетоголи.

Кроме того, эксперты рекомендуют питаться по интервальной системе и сократить количество стресса в жизни. Так же, очень важен в вопросе похудения здоровый и качественный ежедневный сон. Диетологи так же рекомендовали чаще гулять и убираться дома.

Александра Маслова

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