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Диетологи рассказали правду о белковой диете
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Диетологи рассказали правду о белковой диете
Американские исследователи диетологи провели анализ, в котором выяснили правду о белковой диете, сообщает DEITA.RU. Свое исследование они опубликовали в американском журнале.
Диетологи пытались узнать лучшую формулу белковой диеты, а именно сколько белка необходимо на каждый килограмм веса. В итоге они пришли к выводу, что в основной массе люди получают достаточное количество белка, потому пищу с повышенным белком чаще рекламируют и всегда продают в магазинах.
Однако, чтобы успех был полноценным от белков, взрослым необходимо заниматься тренировками, что будет положительно влиять на нежировую массу тела. При этом исследователи подчеркнули, что для большинства граждан докупать дополнительные белковые продукты нет необходимости.
Иван Юрьев