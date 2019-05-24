Есть и не толстеть — реально, главное — придерживаться нескольких заветных правил, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В день должно быть не менее трех приемов пищи. Если человек ведет активный образ жизни, можно устраивать перекусы, однако пропускать приемы пищи категорически не рекомендуется. День должен начинаться с завтрака.

Обед должен быть сбалансированным. Главный прием пищи должен включать в себя овощи, белки и зерновые. Конечно, случается и так, что времени на полноценный обед или ужин просто-напросто нет, тогда необходимо заранее подумать о перекусе. Лучше всего съесть несладкие фрукты или овощи, прекрасно подходят кисломолочные продукты.

Диетологи отмечают, что можно пообедать и шаурмой. Главное — попросить повара не добавлять масло, а намотанную лепёшку на концах блюда утилизировать, так как именно в них больше всего калорий.

В любой поездке всегда надо иметь при себе воду, чтобы не допускать обезвоживания организма. Конечно, не стоит избегать чая и кофе, но лучше всего отказаться от сахара в любимых напитках.

Екатерина Брязгунова