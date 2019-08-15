Уменьшение употребления мяса назвали полезным для организма, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Такого мнения придерживается основатель одной из московских клиник, врач-диетолог Лидия Ионова. Но она прибавляет, что эффект будет зависеть от индивидуальных особенностей человека.

Статистика показывает: вот уже год граждане покупают на четыре процента мясных продуктов меньше. Причем это касается и птицы, и колбас с сосисками. Но при этом отмечается, что заработок от продаж мяса вырос. Так получается из-за удорожания мяса на полтора процента.

Ионова говорит, что, если раньше человек ел слишком много мяса, снижение потребления пойдет ему на пользу. Но такая диета может вызвать белковую недостаточность у тех, кто придерживался сбалансированного рациона. Также отказ от мяса может привести к анемии и дефициту витамина В12.

Анастасия Туркова