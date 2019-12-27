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Digital-салон Tele2 впервые открыт на Дальнем Востоке
В четверг, 26 декабря, мобильный оператор Tele2 запустил во Владивостоке цифровой салон связи, в котором компания собрала лучшие мировые телеком-практики и представила новый уровень обслуживания клиентов, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал старший менеджер по продажам департамента Tele2 Ритейл макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Владимир Лисенков, в digital-салоне используется инновационная для телеком-отрасли концепция, в основе которой заложен цифровой подход в трех плоскостях: сервисе, коммуникациях и ассортименте. Tele2 не просто предлагает ознакомиться с актуальными моделями смартфонов, а формирует разные сценарии digital-экосистем.
«Наша задача – помочь клиенту выбрать девайсы и гаджеты, которые будут комфортными и удобными для него. Сейчас на рынке представлено большое число устройств от разных производителей. Можно подбирать для себя комплекты, состоящие из смартфона, наушников, смарт-часов, планшета, умных колонок и других гаджетов. Чтобы ускорить и облегчить этот процесс, а главное понять, как они взаимодействуют друг с другом, теперь клиенту достаточно посетить наш digital-салон. Tele2 помогает людям самим «настраивать» свой цифровой образ жизни», – рассказал Владимир Лисенков.
Цифровой ассортимент в новом салоне Tele2 также отличает соответствующая выкладка товара, где любой клиент может использовать все устройства одновременно. Причем ценники здесь тоже цифровые – на электронных чернилах, что позволяет оперативно осуществлять коммуникацию с клиентом, доносить актуальную информацию об акциях и предложениях в режиме реального времени.
Это не единственное нововведение: цифровой сервис подчеркивает виртуальная витрина «Все в один клик», с помощью которой можно заказать красивый номер, сравнить и выбрать тарифный план, посмотреть карту покрытия сети Tele2 в Приморском крае и многое другое. Также в зоне умных вещей представлены компоненты умного дома. Tele2 не просто выкладывает smart-вещи, но показывает, как клиенты могут их использовать для дополнения цифрового образа жизни.
Обновлен и внешний облик digital-салона: расположение товара на витринах делает их цифровыми арт-объектами. Комбинация виртуальных кубов и цифрового дисплея позволяет широко представить информацию о тарифах, сервисах и событиях от Tele2.
«Формат наших digital-салонов разработан в соответствии с коммуникационной платформой «Другие правила». Мы проанализировали лучшие мировые практики и в результате предлагаем нашим клиентам абсолютно новый уровень обслуживания», – подчеркнул старший менеджер.
Отметим, что в 2019 году Tele2 запустила порядка 50 digital-салонов по всей стране. Первый же такой салон в столице Дальнего Востока открылся в ТЦ «Луговая» на улице Луговая, 18.
Иван Юрьев