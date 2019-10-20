Дикая куница устроила переполох среди депутатов

Среди депутатов Верховной Рады Украины обнаружили дикую куницу. Об этом сообщает DEITA.RU.

Одной из социальных сетей народный депутат Ярослав Железняк рассказал о том, утром в пятницу дикий зверь носился по кабинету в парламенте Украины. Как именно животное пробралось в здание не уточняется.

В своей публикации депутат заявил, что за время работы в Раде случалось всякое, но ни разу куницы не срывали заседание парламентариев.

Интернет-пользователи тут же откликнулись на посту «слуги народа» высказав несколько предположений о появлении зверя в кабинете. По одной из версий, куницей обратился один из украинских политиков с «куньей фамилией» - имеется в виду Александр Куницкий.

Другой комментатор усомнился в верности идентификации зверя, предположив, что Раду посетил «настоящий песец».

Позже в пресс-службе парламента сообщили, что дикий гость был пойман и возвращен в свою естественную среду обитания. Жизни и здоровью куницы ничего не угрожает.

Екатерина Цой