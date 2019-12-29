Новости
Путин повысил пенсионный возраст
29 Декабрь 2019, 12:52
Снег идет на регион
29 Декабрь 2019, 11:50
ГИБДД дала дополнительный день приема
29 Декабрь 2019, 11:42
Опасные фейерверки нашли в Приморье
29 Декабрь 2019, 10:50
«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам
29 Декабрь 2019, 10:14
Путин вернул курилки в аэропорты
29 Декабрь 2019, 09:34
«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока
29 Декабрь 2019, 09:15
Когда ждать потепления, рассказали синоптики
29 Декабрь 2019, 08:15
«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока
Новый год вот-вот постучится в двери жителей Приморья, а столица, по мнению горожан не готова встретить праздник, сообщает DEITA.RU.
Так, удивлённая мать поделилась мнением с корреспондентом.
«С сыном пришли прогуляться на площадь. Я обалдела - его нельзя отпустить попросту! Сын любит бегать, прыгать, а на площади из-за снега дико скользко! Украшения красивые, и мне и сыну понравились, но о том, чтобы спокойно погулять нет и речи - ходишь будто пингвин, аккуратно, чтобы не упасть», - сообщила Оксана.
Другие сходятся во мнении, что покрытие на площади - один большой каток: «Бери коньки и катайся!», «Снег утрамбовался и теперь там очень скользко. Задумка интересная, но видимо подвело воплощение».
Многие отметили, что из-за работы и предпраздничных приготовлений не успели побывать на площади, видели её только из окна транспорта, проезжая мимо.
«Красиво», «Хорошо, что в этом году убрали эти узоры с ёлки, повесили просто шары!», «Из снега целую крепость строят, интересно получается» - делятся мнением жители Владивостока.
Напомним, ранее жители Приморья сравнили новогоднее убранство Владивостока и Уссурийска.
Софья Корф