«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока

Новый год вот-вот постучится в двери жителей Приморья, а столица, по мнению горожан не готова встретить праздник, сообщает DEITA.RU.

Так, удивлённая мать поделилась мнением с корреспондентом.

«С сыном пришли прогуляться на площадь. Я обалдела - его нельзя отпустить попросту! Сын любит бегать, прыгать, а на площади из-за снега дико скользко! Украшения красивые, и мне и сыну понравились, но о том, чтобы спокойно погулять нет и речи - ходишь будто пингвин, аккуратно, чтобы не упасть», - сообщила Оксана.

Другие сходятся во мнении, что покрытие на площади - один большой каток: «Бери коньки и катайся!», «Снег утрамбовался и теперь там очень скользко. Задумка интересная, но видимо подвело воплощение».

Многие отметили, что из-за работы и предпраздничных приготовлений не успели побывать на площади, видели её только из окна транспорта, проезжая мимо.

«Красиво», «Хорошо, что в этом году убрали эти узоры с ёлки, повесили просто шары!», «Из снега целую крепость строят, интересно получается» - делятся мнением жители Владивостока.

Напомним, ранее жители Приморья сравнили новогоднее убранство Владивостока и Уссурийска.

Софья Корф