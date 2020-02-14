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6 Декабрь 2019, 18:15

Дикоросы Приамурья планируют продавать в Японии

Япония

Традиционный сбор грибов и ягод хотят поставить на платформу экспорта

С Японией у региона существуют довольно хорошие связи по экспорту, однако в текущем году правительство Амурской области планирует расширить спектр товаров для поставки в страну Восходящего солнца, сообщает ИА DEITA.RU.

В правительстве Амурской области подвели итоги сотрудничества с Японией. Как отмечает информационное агентство «Порт Амур», экспорт товаров из Амурской области увеличился практически в 2,5 раза за 2019 год. Однако это не повод «почивать на лаврах», есть решение развиваться в данном направлении и дальше.

Спектр товаров для экспорта в Японию будет расширен дикоросами. Данный вид товаров выбран не просто так. Экологические товары являются трендом не только в странах Азии, но и по всему миру. Жители Амурской области традиционно собирают грибы и ягоды. Вопрос о поставках данного вида товаров неоднократно поступал от японской стороны, как отмечают в правительстве региона.

«Нам нужно наладить кооперацию и переработку. Главам уже поставлена задача собрать информацию, какие объёмы дикоросов и в какое время могут быть собраны. В дальнейшем можно будет рассмотреть варианты поддержки предприятий по переработке дикоросов», — отметил Василий Орлов, губернатор Амурской области.

Наряду с этим, бизнесмены региона готовятся к участию в нескольких международных выставках, касающихся продуктов питания, которые пройдут на территории Японии.

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