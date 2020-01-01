Дилеры, VIN-номера, собственники: Что изменилось у автовладельцев с 1 января

С 1 января 2020 года вступили новые поправки, регламентирующие вопроса поставки на учет автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Основные изменения будут касаться автодилеров, VIN-номеров, регистрации автомобилей на детей и получения государственных номеров. Для начала дилеры могут продавать автомобили сразу с государственными номерами. Пока эта норма прописана в виде необязательного исполнения, эксперты считают, что в ближайшие годы она не будет популярной у граждан.

Очистить историю автомобилей законодатели решили с помощью определения VIN-номеров. Повреждены они или изменены будут устанавливать специальные лаборатории при регистрации авто, отправлять авто в них полномочия полицейских при регистрации. Если VIN поврежден, то после его установки его необходимо будет установить и набить на раму. Услуга конечно же будет платной.

Госномера теперь автовладельцы смогут самостоятельно, после присвоения знака. В ГИБДД полный комплект обойдется в 2850 рублей, без получения госзнака за регистрацию авто водитель заплатит 950 рублей, но номера ему придется изготовить самостоятельно. Получить госзнаки он может только в ГАИ своего региона.

Теперь регистрировать автомобиль в ГАИ можно будет только на людей старше 16 лет. При этом собственниками они могут быть, но тогда регистрировать авто необходимо на родителя или опекуна. Ранее пользуясь этой лазейкой, возможно, было избежать штрафов.

Иван Юрьев