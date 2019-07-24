Со вчерашнего дня рубль начал проигрывать другим валютам на рынке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Эксперт Online».

В преддверии заседаний европейского центробанка, американского и ЦБ РФ картина следующая: доллар держится по курсу 63,08 рубля, евро – по 70,74 рубля. Это на 2,5 копейки и на 4 рубля выше предыдущих показателей.

Большинство экспертов при оценке положения рубля сошлись во мнении, что что рубль прогнулся не сильно. А в дельнейшем, уверены они, центральные банки государств будут снижать ставки или продолжат аккомодационную политику. Особенных изменений на валютном рынке на текущей неделе никто не ждет.

Предполагается сохранение торгового диапазона в связке доллар-рубль на уровне 62,50-63,50 рублей; в паре евро-рубль – 70,35-71,35 рублей.

Анастасия Туркова