Дипломата из МГИМО ищут за 27 тысяч рублей в Приморье

Жители Дальнегорска удивились объявлению о поиске специалиста по внешнеэкономическим связям на предприятие АО «ГМК «Дальполиметалл», сообщает DEITA.RU.

Так, компания опубликовала объявление о поиске сотрудника – специалиста по внешнеэкономическим связям. В требованиях к кандидату написано, что у соискателя должен быть опыт работы, знание английского языка, навыки менеджмента и многое другое.

Как пишет паблик administration_dalnegorsk в Instagram, предприятию «по факту требуется дипломат из МИДа, с оконченным МГИМО». При этом заработная плата будущего специалиста составит 27 тысяч рублей, а если посчитать НДФЛ, то он может получать и меньше объявленной цены.

Эта сумма в полтора раза меньше средней заработной платы по Приморью – 41 тысячи рублей. Именно такие данные в конце 2019 года привел Росстат. Отметим, что всего предприятие, согласно данным официального сайта, ищет 61 специалиста по разным профессиям, из них только на 13 вакансий указана заработная плата выше средней. Это ТОП-менеджеры, машинисты, водители бульдозера и проходчики. Остальные 48 вакансий оцениваются ниже.

Напомним, что АО «ГМК «Дальполиметалл» из Дальнегорска в прошлом году получило статус регионального инвестиционного проекта, благодаря чему за 7 лет сэкономит 1,2 млрд рублей. В настоящее время бенефициаром производства является немецкая компания.

Иван Крышан